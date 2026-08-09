Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: बैरिया बस स्टैंड के निर्माण में देरी पर डीएम नाराज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के डीएम कुमार गौरव ने अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य को गुणवत्ता मानकों के अनुसार जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट भी मांगी।

Muzaffarpur News: बैरिया बस स्टैंड के निर्माण में देरी पर डीएम नाराज

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर,वरीय संवाददाता। डीएम कुमार गौरव ने शनिवार को बैरिया स्थित अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल अंतरराज्यीय बस स्टैंड के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन यात्री शेड, प्रशासनिक भवन, शौचालय, पेयजल, पार्किंग और अन्य संरचनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता का बारीकी से जायजा लिया। निर्माण कार्य की धीमी गति को देखकर डीएम ने नाराजगी जताई।

निर्माण कार्य की प्रगति

उन्होंने कहा कि यह बस स्टैंड जिले के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। यह यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से बन रहा है। ऐसे में कार्य में लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं होगा। डीएम ने मौके पर मौजूद बुडको के अभियंताओं और कार्यदायी एजेंसी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि निर्धारित प्राक्कलन और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य को अविलंब पूरा किया जाए। उन्होंने कार्य की गति बढ़ाने, अतिरिक्त मजदूर और मशीनें लगाने तथा कार्यस्थल पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट

डीएम ने कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच समय-समय पर की जाएगी और गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड बन जाने से मुजफ्फरपुर से अन्य राज्यों के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सामान्य प्रश्न

डीएम कुमार गौरव ने किस बस स्टैंड का निरीक्षण किया?
डीएम कुमार गौरव ने अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निरीक्षण किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।