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Muzaffarpur News: 120 दिनों से आवेदन लंबित रहने पर तीन आरओ का वेतन रोका

By Pallav Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: डीएम कुमार गौरव ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। कई योजनाओं और राजस्व मामलों की प्रगति की समीक्षा करने के बाद, उन्होंने लापरवाही के कारण कुछ कर्मचारियों के वेतन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, लंबित आवेदनों के निपटान में लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

Muzaffarpur News: 120 दिनों से आवेदन लंबित रहने पर तीन आरओ का वेतन रोका

Muzaffarpur News: मुशहरी, हिसं। प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का गुरुवार को डीएम कुमार गौरव ने निरीक्षण किया। कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति, कार्य निष्पादन, पंचायतस्तरीय विभिन्न योजनाओं एवं राजस्व से संबंधित मामलों की प्रगति की समीक्षा की। राजस्व कर्मचारी भूपेंद्र नारायण सिंह, अमित कुमार व सुनील कुमार की आईडी पर 120 दिनों से अधिक समय से आवेदन लंबित पाए जाने के कारण उनका वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है साथ ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा अधिक संख्या में टेंप आवेदन लंबित रहने पर राजस्व कर्मचारी एकता कुमारी, भरत कुमार एवं सुनील कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएम ने कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी。

निजी योजनाओं की जांच

डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आरटीपीएस, पंचायतों से संबंधित योजनाओं, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान दाखिल-खारिज एवं परिमार्जन प्लस से संबंधित कई मामले लंबित पाए गए। सीओ एवं आरओ के लॉगिन में कई वाद लंबे समय से लंबित मिले। इसपर डीएम ने नाराजगी जताई। साथ ही शीघ्र निबटारा करने का निर्देश दिया।

लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई

डीएम ने बताया कि राजस्व कर्मचारियों के लॉगिन में बड़ी संख्या में टेंप आवेदन लंबित पाए गए हैं। आवेदनों के निबटारा में लापरवाही बरती गई है। डीएम ने संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सामान्य प्रश्न

डीएम ने किन कार्यालयों का निरीक्षण किया?
डीएम कुमार गौरव ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया।
Pallav Kumar

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