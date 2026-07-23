Muzaffarpur News: 120 दिनों से आवेदन लंबित रहने पर तीन आरओ का वेतन रोका

Muzaffarpur News: मुशहरी, हिसं। प्रखंड एवं अंचल कार्यालय का गुरुवार को डीएम कुमार गौरव ने निरीक्षण किया। कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति, कार्य निष्पादन, पंचायतस्तरीय विभिन्न योजनाओं एवं राजस्व से संबंधित मामलों की प्रगति की समीक्षा की। राजस्व कर्मचारी भूपेंद्र नारायण सिंह, अमित कुमार व सुनील कुमार की आईडी पर 120 दिनों से अधिक समय से आवेदन लंबित पाए जाने के कारण उनका वेतन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है साथ ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। इसके अलावा अधिक संख्या में टेंप आवेदन लंबित रहने पर राजस्व कर्मचारी एकता कुमारी, भरत कुमार एवं सुनील कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। डीएम ने कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी。