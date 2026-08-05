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Muzaffarpur News: पारू सीएचसी में डॉक्टरों की हाजिरी को लेकर विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: पारू सीएचसी में डॉक्टरों की हाजिरी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद के बाद एक डॉक्टर को आधिकारिक वाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया है।

Muzaffarpur News: पारू सीएचसी में डॉक्टरों की हाजिरी को लेकर विवाद

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता पारू सीएचसी में डॉक्टरों की हाजिरी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद के बाद एक डॉक्टर को आधिकारिक वाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया है।सूत्रों ने बताया कि एक डॉक्टर ने प्रभारी की उपस्थिति पर ही सवाल खड़े किए और वाट्सएप ग्रुप में हाजिरी को दस्तावेज डाल दिए। इसके बाद डॉक्टरों के बीच विवाद पैदा हो गया। इससे पहले भी पारू सीएचसी के आठ एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टरों ने स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव को संयुक्त शिकायत भेजी थी और और कई लोगों पर आरोप लगाए थे।

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