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Muzaffarpur News: अधिवक्ताओं को दिया गया डिजिटल पहचान पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सोमवार को जिला बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ताओं के लिए डिजिटल पहचान पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने की। उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और महासचिव सचिदानंद सिंह सहित अन्य अधिवक्ता भी उपस्थित थे।

Muzaffarpur News: अधिवक्ताओं को दिया गया डिजिटल पहचान पत्र

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। जिला बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को अधिवक्ताओं के बीच डिजिटल पहचान पत्र का वितरण किया गया। बार लाइब्रेरी कक्ष में पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ रामबाबू ठाकुर ने की। इस अवसर पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महासचिव सचिदानंद सिंह व अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।

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