Muzaffarpur News: अधिवक्ताओं को दिया गया डिजिटल पहचान पत्र
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में सोमवार को जिला बार एसोसिएशन द्वारा अधिवक्ताओं के लिए डिजिटल पहचान पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने की। उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और महासचिव सचिदानंद सिंह सहित अन्य अधिवक्ता भी उपस्थित थे।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। जिला बार एसोसिएशन की ओर से सोमवार को अधिवक्ताओं के बीच डिजिटल पहचान पत्र का वितरण किया गया। बार लाइब्रेरी कक्ष में पहचान पत्र वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर उर्फ रामबाबू ठाकुर ने की। इस अवसर पर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महासचिव सचिदानंद सिंह व अन्य अधिवक्ता मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें