Muzaffarpur News: पारू : फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में उमड़ी आस्था
Muzaffarpur News: सावन की पहली सोमवारी पर पारू के बाबा फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिली। भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिवार के सुख-समृद्धि एवं क्षेत्र में शांति की कामना की। मंदिर परिसर में दिनभर हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे।
Muzaffarpur News: पारू। फुलाढ़ स्थित बाबा फुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर आस्था उमड़ पड़ी। अहले सुबह से श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे थे। इसके अलावा पारू शिव मंदिर, गोकुला शिवालय, सरमस्तपुर, जाफरपुर सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और क्षेत्र में शांति एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में दिनभर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।
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