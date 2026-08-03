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Muzaffarpur News: शिवालयों में श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मड़वन के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। स्थानीय समिति के सदस्यों और स्वयंसेवकों द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। पूरे दिन पूजा और दर्शन का सिलसिला चलता रहा।

Muzaffarpur News: शिवालयों में श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना

Muzaffarpur News: मड़वन, एक संवाददाता। प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे।

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श्रद्धालुओं की भक्ति

बड़कागांव स्थित प्रसिद्ध जंगली महादेव मंदिर, पानापुर अख्तियारपुर शिव मंदिर, शुभंकरपुर, पकड़ी पकोही, करजा सहित अन्य शिवालयों में हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बिल्वपत्र, धतूरा, पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री से भगवान भोलेनाथ का विधि-विधान से अभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर स्थानीय समिति के सदस्यों व स्वयंसेवकों की सक्रिय व्यवस्था रही। पूरे दिन पूजा-अर्चना एवं दर्शन का सिलसिला चलता रहा, जिससे क्षेत्र का धार्मिक वातावरण पूरी तरह शिवमय बना रहा। गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग स्थित बाबा विशेश्वरनाथ महादेव व केवटसा स्थित बाबा विशालनाथ पंचमुखी महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में हजारों भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया।

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सकरा प्रखंड का माहौल

सकरा प्रखंड के शिवालयों में हर हर महादेव के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा। सकरा के सरमस्तपुर बाजार, मतवाला शिव मंदिर सकरा, सबहा, रामनगर, चंदनपट्टी, दुबहा, मधुसूदनपुर, बघनगरी, भड़बारी, जोगनी, गौरिहार, बरियारपुर, राजापाकड़, रतनपुर, लोहरगामा, बेझा, बाजी, दोनमा, बंगाही, मझौलिया, मुरा गांव के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। मुरौल प्रखंड के जहांगीरपुर चौक, ढोली रैनी घाट, झांप, तितरा, महमदपुर, खरौना, पिलखी, मीरापुर, ईतहां गांव स्थित शिवालयों में श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। सकरा मतवाला शिव मंदिर परिसर में भव्य मेला लगा था। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला भी लगा था।

सामान्य प्रश्न

श्रद्धालुओं ने मंदिरों में क्या सामग्री अर्पित की?
श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बिल्वपत्र, धतूरा, पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया।
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