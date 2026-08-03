Muzaffarpur News: कांवरियों में जलाभिषेक का जोश, हर हर महादेव का गूंजा जयघोष

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ की नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पहला सोमवारी जलाभिषेक शनिवार रात से शुरू हुआ। अनुमान है कि एक लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था की है और श्रद्धालुओं को सहायता प्रदान कर रहा है।

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बाबा गरीबनाथ की नगरी हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रही है। शनिवार रात से ही कांवरियों के जत्थे का पहुंचना जारी है। रविवार की रात 12 बजते ही बाबा गरीबनाथ के दरबार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। रास्ते की थकान, पैरों के छाले और चोट सब भूलकर बाबा का जलाभिषेक करने को बेताब कांवरियों का जोश देखते बन रहा है। पुलिस प्रशासन और सेवादल श्रद्धालुओं की सहायता में जुटे हैं। दिव्य दरबार की आभा अद्वितीय छटा बिखेर रही है। पहली सोमवारी पर एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का अनुमान लगाया जा रहा है।

श्रावण मास की पहली सोमवारी श्रावण मास की पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ धाम में रविवार सुबह से सोमवार शाम तक एक लाख से अधिक कांवरियों समेत श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने का अनुमान है। साधारण कांवरिये शनिवार रात से ही पहुंचने लगे थे और शहर के विभिन्न सेवा शिविरों में जगह लेने लगे थे। रविवार को स्थानीय श्रद्धालुओं की भी सुबह से अपार भीड़ रही। सोनपुर लालू यादव चौक पर तैनात कनीय अभियंता पप्पू सिंह ने बताया कि शाम सात बजे तक सात हजार से अधिक डाक कांवरियों को रिस्ट बैंड दे दिया गया था। रात दस बजे तक यह संख्या दस हजार पहुंचने का अनुमान है। वहीं, उन्होंने बताया कि शुक्रवार व शनिवार मिलाकर 25 हजार से अधिक साधारण कांवरिये प्रस्थान किए हैं। रविवार को पूरे दिन बाइक से जाने वाले श्रद्धाल 15 हजार से अधिक होंगे। अगर सभी को मिला दिया जाए तो यह संख्या 50 हजार के पार होगी।

श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि वहीं, बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने बताया कि स्थानीय श्रद्धालुओं की भी जिस हिसाब से भीड़ उमड़ रही है, उससे यह अनुमान है कि सोमवार की शाम तक 50 हजार से अधिक शहर के श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करेंगे। इस तरह पहली सोमवारी को जलाभिषेक करने वालों की संख्या एक लाख पार कर सकती है। बताया कि रविवार को कांवरियों के साथ-साथ स्थानीय श्रद्धालु सुबह चार बजे से बाबा का जलाभिषेक शुरू किए, जो अनवरत दोपहर 12 बजे तक चला। उसके बाद दोपहर दो बजे शृंगार पूजन के बाद लगातार जलाभिषेक जारी है। जिला प्रशासन की टीम जगह-जगह शिविर में तैनात है। मंदिर के बाहर भी सुरक्षा व्यस्था दुरुस्त है।

आरंभ एवं सुरक्षा व्यवस्था रविवार रात से सोमवार दोपहर तक अरघा पर जलाभिषेक

बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी ने बताया कि रविवार की रात आठ बजे अरघा लगाया जाएगा, जो सोमवार दोपहर तीन बजे तक लगा रहेगा। रात 12 बजे से साधारण कांवरिया, बाइक और डाक कांवरियों द्वारा बाबा का जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। एसडीओ पूर्वी आनंद उत्सव ने बताया कि कांवरियों के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पास डीएन हाईस्कूल में ठहरने की सुविधा, शौचालय, पीने का पानी और कंट्रोल रूम के साथ स्वास्थ्य विभाग के शिविर में बेड भी लगाए गए हैं। कांवरिया पथ में जगह-जगह पुलिस बल और स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। कांवरियों की सेवा में सेवा दल और सेवा शिविर के सदस्य भी तैनात हैं।