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Muzaffarpur News: जिले में मिली डेंगू की नई मरीज, 17 हुई संख्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में डेंगू का एक और मरीज मिला है। 18 वर्षीय युवती में इस रोग की पुष्टि के बाद मरीजों की कुल संख्या 17 हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने फॉगिंग कराई है ताकि रोग के फैलाव को रोका जा सके। नया मामला पटियासा इलाके का है, जहां जांच के बाद डेंगू की पुष्टि हुई।

Muzaffarpur News: जिले में मिली डेंगू की नई मरीज, 17 हुई संख्या

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रसं। जिले में डेंगू की एक और मरीज मिली है। 18 वर्षीय युवती में बीमारी की पुष्टि होने के बाद यहां डेंगू मरीजों की संख्या 17 हो गई है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि डेंगू मरीज जिस इलाके की है, वहां फॉगिंग कराई जा रही है।जिले में मिली डेंगू की नई मरीज अहियापुर के पटियासा इलाके की रहने वाली है। एसकेएमसीएच में जांच के दौरान उसमें डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एइलाजा जांच की पुष्टि के बाद ही बीमार को डेंगू का मरीज माना जाता है।

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