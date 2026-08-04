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Muzaffarpur News: जिला नियंत्रण कक्ष के समीप अवैध दुकानें हटवाय प्रशासन: परिषद महामत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बाबा गरीबनाथ मंदिर के पास स्थित अवैध दुकानों को हटाने का अनुरोध किया है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के कारण आरती के समय दर्शन में बाधा उत्पन्न हो रही है। परिषद ने दंडाधिकारी नियुक्त करने की भी मांग की है।

Muzaffarpur News: जिला नियंत्रण कक्ष के समीप अवैध दुकानें हटवाय प्रशासन: परिषद महामत्री

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के महामंत्री प्रमोद कुमार जाजोदिया ने मंगलवार को जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बाबा गरीबनाथ मंदिर स्थित जिला नियंत्रण कक्ष के समीप से अवैध दुकानों को हटवाने का अनुरोध किया है।परिषद ने अनुरोध किया है कि बाबा गरीबनाथ मंदिर में संध्याकालीन आरती एवं अलौकिक शृंगार दर्शन के समय मंदिर के गर्भगृह के तीनों प्रवेश द्वार पर श्रद्धालु वीडियो एवं फोटोग्राफी में व्यस्त रहते हैं। इसके कारण पीछे खड़े हजारों श्रद्धालुओं को बाबा का दर्शन नहीं हो पाता है। सावन की संध्या आरती के समय यहां पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किये जाएं।

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