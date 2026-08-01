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Muzaffarpur News: सीसीटीवी फुटेज में दिखा संदिग्ध, त्वरित कार्रवाई की मांग

By Somnath Satyom
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में भगवानपुर स्थित एसबीआई से निकासी के बाद दो लाख रुपये की चोरी की घटना हुई। पूर्व सैनिक उमेश कुमार सिंह ने बैंक से 24 जुलाई को पैसे निकाले थे, जब वह दोबारा हस्ताक्षर के लिए अंदर गए, तब उनकी स्कूटी का ताला तोड़कर राशि चुराई गई। पूर्व सैनिक संघ ने पुलिस से शीघ्र जांच की मांग की।

Muzaffarpur News: सीसीटीवी फुटेज में दिखा संदिग्ध, त्वरित कार्रवाई की मांग

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। भगवानपुर स्थित एसबीआई से निकासी के बाद दो लाख रुपये की चोरी की घटना की शीघ्र जांच की मांग बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ ने सदर थाने की पुलिस से की है। इसको लेकर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार के थानेदार से मुलाकात की।वहीं, थानेदार ने बताया कि बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की गई। इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति स्कूटी का ताला खोलकर रुपये निकालते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपराधियों की पहचान और राशि की बरामदगी के लिए कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि श्रमजीवी नगर निवासी पीड़ित पूर्व सैनिक उमेश कुमार सिंह 24 जुलाई को एसबीआई की भगवानपुर शाखा से चेक के माध्यम से दो लाख रुपये की निकासी की थी।

रकम निकालने के बाद उन्होंने उसे अपनी स्कूटी में रख दिया। इसी दौरान बैंक कर्मी ने चेक पर पुनः हस्ताक्षर कराने के लिए उन्हें अंदर बुलाया। हस्ताक्षर कर बाहर लौटे तो देखा कि स्कूटी का लॉक टूटा हुआ है और उसमें रखी पूरी राशि गायब है। पीड़ित ने सदर थाना में आवेदन देकर केस दर्ज कराया था। प्रतिनिधिमंडल में रामप्रवेश सिंह, शिव कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, चंद्र भूषण सिंह, नवीन कुमार, धर्मेन्द्र कुमार ठाकुर, नितिन कुमार, नगेंद्र सिंह, सतेन्द्र प्रसाद सिंह आदि थे।

Somnath Satyom

लेखक के बारे में

Somnath Satyom

शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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