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Muzaffarpur News: मीनापुर में महिला का सड़ा-गला शव मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मीनापुर। थाना क्षेत्र स्थित एक गोदाम के समीप बुधवार की देर शाम महिला का सड़ा-गला

Muzaffarpur News: मीनापुर में महिला का सड़ा-गला शव मिला

Muzaffarpur News: मीनापुर। थाना क्षेत्र स्थित एक गोदाम के समीप बुधवार की देर शाम महिला का सड़ा-गला शव मिला। उसकी पहचान नहीं हुई है। महिला की उम्र करीब 40 वर्ष बताई जा रही है। वह साड़ी पहन रखी थी। शव से दुर्गंध आ रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से नमूने लिए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। थानेदार सुभाष मुखिया ने बताया कि महिला की पहचान नहीं हुई है। आसपास के थानों से संपर्क किया गया है।

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