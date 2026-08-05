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Muzaffarpur News: ई-20 से वाहनों को नुकसान सिर्फ अफवाह : पूर्व मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: अरविन्द केजरीवाल के ई-20 पर अपने कार्यालय से कार्यकर्ताओं के साथ पीएम आवास तक जाने की घोषणा पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक

Muzaffarpur News: ई-20 से वाहनों को नुकसान सिर्फ अफवाह : पूर्व मंत्री

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय सवाददाता। अरविन्द केजरीवाल के ई-20 पर अपने कार्यालय से कार्यकर्ताओं के साथ पीएम आवास तक जाने की घोषणा पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ई-20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि शहर के हीरो, मारुति और टोयोटा के डीलरों व वर्कशॉप से मई, जून और जुलाई में बिकी करीब 15 हजार बाइक और 1500 कारों के उपयोग की जानकारी ली गई। इस दौरान इंजन की खराबी, माइलेज में कमी या ई-20 के कारण वारंटी के तहत मरम्मत के लिए किसी वाहन के आने की शिकायत नहीं मिली।

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उन्होंने कहा कि यदि ई-20 से कोई समस्या होती तो वह वर्कशॉप के रिकॉर्ड में अवश्य दिखाई देती। यह भी कहा कि इथेनॉल युक्त तेल के कारण ही तेल का दाम नहीं बढ़ रहा है।

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