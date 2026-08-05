Muzaffarpur News: ई-20 से वाहनों को नुकसान सिर्फ अफवाह : पूर्व मंत्री
Muzaffarpur News: अरविन्द केजरीवाल के ई-20 पर अपने कार्यालय से कार्यकर्ताओं के साथ पीएम आवास तक जाने की घोषणा पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय सवाददाता। अरविन्द केजरीवाल के ई-20 पर अपने कार्यालय से कार्यकर्ताओं के साथ पीएम आवास तक जाने की घोषणा पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ई-20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि शहर के हीरो, मारुति और टोयोटा के डीलरों व वर्कशॉप से मई, जून और जुलाई में बिकी करीब 15 हजार बाइक और 1500 कारों के उपयोग की जानकारी ली गई। इस दौरान इंजन की खराबी, माइलेज में कमी या ई-20 के कारण वारंटी के तहत मरम्मत के लिए किसी वाहन के आने की शिकायत नहीं मिली।
उन्होंने कहा कि यदि ई-20 से कोई समस्या होती तो वह वर्कशॉप के रिकॉर्ड में अवश्य दिखाई देती। यह भी कहा कि इथेनॉल युक्त तेल के कारण ही तेल का दाम नहीं बढ़ रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें