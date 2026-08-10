Muzaffarpur News: तिरहुत नहर का तटबंध टूटा, 200 एकड़ में धान की फसल डूबी
Muzaffarpur News: रक्सा वार्ड 14 में तिरहुत मुख्य नहर का उत्तरी तटबंध 18 फीट तक टूट गया। पानी फैलने से 200 एकड़ धान की फसल डूब गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बांध टूटने के बाद पानी गांव की ओर फैल रहा था, लेकिन किसी के घर तक पानी नहीं पहुंचा। किसानों में नाराजगी है और मामले की जांच की मांग की गई है।
Muzaffarpur News: मड़वन (मुजफ्फरपुर), एक संवाददाता। रक्सा वार्ड 14 में रविवार अहले सुबह तिरहुत मुख्य नहर का उत्तरी तटबंध करीब 18 फीट तक टूट गया। पानी फैलने से करीब 200 एकड़ में लगी धान की फसल डूब गई। पानी के तेज बहाव से दो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि एक पुलिया को भी नुकसान पहुंचा है।
ग्रामीणों की प्रतिक्रिया
ग्रामीणों के अनुसार बांध टूटने के बाद पानी लगातार गांव की ओर फैल रहा था। हालांकि, किसी के घर तक पानी नहीं पहुंचा है। पूर्व मुखिया इंदल साह ने बताया कि समय रहते पानी का बहाव रोक लिया गया, नहीं तो रिहायशी इलाके में पानी घुस सकता था।
किसानों में नाराजगी
इधर, रविवार देर शाम तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, इससे किसानों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने तटबंध टूटने की घटना को साजिश बताते हुए कहा कि पिछले वर्ष भी इसी तरह बांध काट दिया गया था, जिसके कारण किसानों को काफी परेशानी हुई थी। ग्रामीणों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
सरकारी प्रतिक्रिया
घटना की सूचना मिलते ही कांटी विधायक ई. अजीत कुमार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बात कर अविलंब बांध की मरम्मत कराने और पानी के बहाव को रोकने के लिए समुचित व्यवस्था करने को कहा। वहीं, सीओ पुष्कल कुमार ने बताया कि बांध की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया है। असामाजिक तत्वों द्वारा तटबंध काटने की बात सामने आई है। पता लगाया जा रहा है। इधर, जल संसाधन विभाग के अभियंता ने पानापुर करियात थाना में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कराई है।
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