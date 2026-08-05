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Muzaffarpur News: ठगों के खाते में 8 करोड़ फ्रीज, नहीं लौटी पीड़ितों की गाढ़ी कमाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड के 400 से अधिक पीड़ित अपनी गाढ़ी कमाई वापस लौटने की आस में परेशान हैं। पुलिस और बैंक की कार्रवाई से 8 करोड़ रुपये फ्रीज हो गए हैं, लेकिन पीड़ितों को कुछ भी वापस नहीं मिला है। प्रशासन से पीड़ितों ने राशि की वापसी के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है।

Muzaffarpur News: ठगों के खाते में 8 करोड़ फ्रीज, नहीं लौटी पीड़ितों की गाढ़ी कमाई

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जिले में साइबर फ्रॉड के 400 से अधिक पीड़ित अपनी गाढ़ी कमाई वापस लौटने की आस में भटक रहे हैं। पुलिस और बैंक की कार्रवाई में अब तक 8 करोड़ रुपये शातिरों के खातों में फ्रीज कर दिए गए हैं, लेकिन पीड़ितों को एक रुपया भी वापस नहीं मिला। पीड़ितों का आरोप है कि एफआईआर के बाद केस में जांच और कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से फ्रीज राशि कोर्ट और बैंक के चक्कर काटने के बावजूद उनके खातों में नहीं पहुंच रही。

पीड़ितों की स्थिति

कई पीड़ितों ने बताया कि ठगी के बाद तुरंत शिकायत की, पुलिस ने खाते फ्रीज भी कराए, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। रुपये वापसी के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। थाने से लेकर कोर्ट तक दौड़ लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिला। पीड़ितों ने प्रशासन से मांग की है कि फ्रीज राशि को जल्द से जल्द वापस कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

केस-1

डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 89.9 लाख रुपये

अहियापुर के दिनेश कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर दो साल पहले 89.9 लाख रुपये का फ्रॉड कर लिया गया। आठ जुलाई 2024 को उन्हें साइबर शातिरों ने कॉल कर बताया कि मुम्बई के एक बड़े फ्रॉड केस में उसके आधार का उपयोग हुआ है और अब उसकी गिरफ्तारी होने वाली है। इस तरह डराकर दिनेश कुमार से 89.9 लाख रुपये अलग-अलग चार खातों में ले लिए गए। रुपये देने के बाद दिनेश को ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। साथ ही साइबर थाने में केस कराया। इसमें कुछ राशि शातिरों के खाते में फ्रीज किए गए। दिनेश कुमार ने बताया कि अब तक केस के बाद पुलिस ने शातिरों का कोई सुराग नहीं लगाया। ठगी के रुपये भी उन्हें वापस नहीं मिले। फ्रीज रुपये भी नहीं दिलवाए गए।

केस-2

सेना नायक के खाते से नौ लाख की निकासी

सकरा के विशनपुर बखरी निवासी आर्मी में सेना नायक पद पर कार्यरत देवानंद पांडेय के साथ पांच साल पहले साइबर फ्रॉड हुआ। उन्होंने विवि थाने में एक दिसंबर 2021 को एफआईआर कराई। बताया कि उनका बैंकिंग एप काम नहीं कर रहा था तो ऑनलाइन नंबर सर्च कर शिकायत की। इसके बाद शातिरों ने उनके मोबाइल में एनी डेस्क एप डाउनलोड कराकर मोबाइल व खाता हैक कर लिया। खाते से नौ लाख दो हजार रुपये की फर्जी निकासी कर ली गई। विवि थाने में केस दर्ज कराया और बैंक अधिकारियों के पास दौड़े। तब पटना में साइबर शातिरों के दो बैंक खाते में चार लाख रुपये फ्रीज हुए। पुलिस ने जांच नहीं की और अब फ्रीज खाते से भी शातिरों ने रुपये निकासी कर ली है।

केस-3

प्रोफेसर के बैंक खाते से 45 लाख रुपये उड़ाए

अंग्रेजी के प्रोफेसर ज्योति नारायण सिंह ने बताया कि उनके मोबाइल नंबर का फर्जी सिम निकालकर उससे मोबाइल बैंकिंग एप सक्रिय कर लिया गया। फिर मोबाइल बैकिंग एप के जरिए खाते से 45 लाख रुपये उड़ा लिए गए। इसकी जानकारी होने के बाद उन्होंने सदर थाने में साइबर फ्रॉड की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने केस में सात लोगों को गिरफ्तार किया। साइबर शातिरों के 80 लाख रुपये फ्रीज किए गए। उन्होंने बैंक से लेकर कोर्ट तक रुपये वापसी के लिए भागदौड़ लगाई, लेकिन रुपये वापस नहीं मिले। बैंक ने हाथ खड़े कर दिए और पुलिस ने भी मदद नहीं की। कई लोगों के खिलाफ जांच बताकर केस अब तक लंबित रखा गया है।

केस-4

निवेश पर दोगुने लाभ का झांसा दे ठगे 66 लाख

छाता चौक इलाके की सीमा कुमारी को साइबर शातिरों ने ऑनलाइन निवेश पर दोगुने फायदे का झांसा दिया। इसके बाद उनसे क्वाइन स्विच एप के माध्यम से 66 लाख रुपये निवेश कराए गए। उन्होंने निवेश के रुपये वापस लेना चाहा तो बताया गया कि एप पर उनका अकाउंट फ्रीज है। इसे चालू करने के लिए 17 लाख रुपये देने होंगे। तब सीमा को ठगी का अहसास हुआ। उन्होंने इसकी शिकायत पहले नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के नंबर 1930 पर कॉल कर दर्ज कराई। साइबर थाने में 23 जनवरी 2024 को एफआईआर कराई। साइबर शातिरों के खाते फ्रीज कराए गए, लेकिन अब तक उन्हें रुपये वापस नहीं मिले। सीमा कुमारी ने बताया कि उनकी सारी जमा पूंजी ठग ली गई और केस के बाद कुछ भी वापस नहीं मिला।

प्रतिनिधियों का बयान

साइबर फ्रॉड के केसों की समीक्षा कर जांच में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। साइबर शातिर फर्जी नाम-पते पर लिए गए सिम और म्यूल खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से उन तक पहुंचना मुश्किल होता है। शातिरों के खातों में फ्रीज रुपये की वापसी की प्रक्रिया भी जटिल होती है। इसके लिए पीड़ित को कोर्ट में दावा करना होता है।

-कांतेश कुमार मिश्रा, एसएसपी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड के कितने पीड़ित हैं?
मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड के 400 से अधिक पीड़ित हैं।
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