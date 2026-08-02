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Muzaffarpur News: निवेश का झांसा देकर वकील से 22.79 लाख की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों ने अधिवक्ता अशोक कुमार श्रीवास्तव से 22.79 लाख रुपये ठग लिए। उन्होंने यूके के निवेशकों के झांसे में आकर पैसा डाला। अन्य ठगी की घटनाओं में मोबाइल पोर्ट कर और चोरी के जरिए लाखों रुपये निकाले गए। सभी मामलों में साइबर थाने में शिकायतें दर्ज कराई गईं।

Muzaffarpur News: निवेश का झांसा देकर वकील से 22.79 लाख की ठगी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। यूनाइटेड किंगडम (यूके) की ट्रेडिंग में निवेश करने झांसा देकर साइबर शातिरों ने कांटी थाना क्षेत्र के सदातपुर निवासी अधिवक्ता अशोक कुमार श्रीवास्तव से 22. 79 लाख रुपये की ठगी कर ली। मामले में उन्होंने 30 जुलाई को साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

धोखाधड़ी का तरीका

उन्होंने पुलिस को बताया कि यूके के हार्दिक पटेल की सलाह पर 12 मार्च 2025 को 21 हजार रुपये ट्रेडिंग में निवेश किया। इसके बाद यूके के ही सुशील बिड़ला व आशीष मिश्र ने बताया कि उसके निवेश पर ट्रेडिंग बढ़ रहा है। 50 हजार रुपये भेज कर अपना फंड निकाल सकता है। इस पर उसने 30 जून 2025 को 50 हजार रुपये भेजा। इसके बाद पहले सुशील व बाद में रोहित कुमार ने बताया कि लंदन में उसका फंड 1.28करोड़ हो गया है। इसे रोहित के खाता में पाउंड में भेजा गया है। रोहित ने बताया कि कुछ ऐसी ट्रेडिंग हो गई है जो भारत में वैध नहीं है। इसके लिए पेनाल्टी देना होगा। पेनाल्टी के नाम पर सात जून 2025 से 13 अगस्त 2025 तक रोहित व डामोर कुमार ने उससे 22.79 लाख रुपये 11 बैंक खातों में मंगाए। इसकी ई-रिसीट भी भेजी। जांच में वह फर्जी निकला। इसके बाद भी छह लाख रुपये की मांग की गई। ठगी की आशंका होने पर राशि नहीं भेजा और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर इसकी शिकायत।

अन्य ठगी के मामले

मोबाइल नंबर पोर्ट कर बैंक खाते से उड़ाए 9.37 लाख :

मुजफ्फरपुर।

गायघाट थाना क्षेत्र के जारंग गोटोली गांव के दिग्विजय नारायण सिंह के मोबाइल नंबर को पोर्ट कर यूपीआई आईडी बनाकर दो बैंक खाते से 9.37 रुपये की निकासी कर ली। उन्होंने साइबर थाने में 30 जुलाई को एफआईआर दर्ज कराई है। कहा कि तीन जुलाई को साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिरों ने उसके मोबाइल नंबर को पोर्ट कराकर यूपीआई आईडी बनाकर एसबीआई की रेडक्रॉस शाखा के खाते से सात लाख 71 हजार 880 रुपये व सेंट्रल बैंक जारंग शाखा से एक लाख 65 हजार 402 रुपये की अवैध निकासी कर ली।

बैंक से निकासी

खाता से उड़ाया दो लाख रुपया :

अहियापुर थाना क्षेत्र के शहीद भगत सिंह चौक निवासी रामाबाबू यादव के बैंक ऑफ इंडिया की जीरोमाइल चौक शाखा के खाते से साइबर फ्रॉड गिरोह ने करीब दो लाख रुपये उड़ा लिया। इस संबंध में उन्होंने 31 जुलाई को साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि 28 जुलाई की दोपहर लगभग तीन बजे अपने मोबाइल के पे-फोन से बैंक खाता में बैलेंस चेक किया। इससे पता चला कि 27 एवं 28 जुलाई को उक्त राशि निकासी की गई। उन्होंने एफआईआर में कहा है कि रिपेयरिंग के लिए दिए मोबाइल के गोबरसही स्थित सर्विस सेंटर के क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट किया गया है।

मोबाइल चोरी से हुई ठगी

मोबाइल चोरी कर उड़ाए 1.94 लाख रुपये :

कटरा थाना क्षेत्र के कोपी गांव के शशिभूषण सिंह की मोबाइल चोरी कर उससे जुड़े बैंक खाते से यूपीआई के माध्यम से एक लाख 94 हजार रुपये उड़ा लिए गए। इस संबंध में उन्होंने 31 जुलाई को साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि 27 जुलाई की शाम लगभग सात बजे काम से लौटने के दौरान अहियापुर के जीरोमाइल चौक स्थित एक मॉल के निकट उसका मोबाइल चोरी हो गया। इसके बाद यूपीआई के माध्यम से बैंक खाते से एक लाख 94 हजार रुपये उड़ा लिए गए।

सामान्य प्रश्न

अशोक कुमार श्रीवास्तव ने कितने रुपये की ठगी करवाई?
अशोक कुमार श्रीवास्तव ने 22.79 लाख रुपये की ठगी करवाई।
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