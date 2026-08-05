Muzaffarpur News: क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये उड़ाए
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के आयुष कुमार के क्रेडिट कार्ड से साइबर फ्रॉड गिरोह ने 99,999 रुपये की धोखाधड़ी की। आयुष ने सिकंदरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना 30 जुलाई को हुई जब अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगी, जिसके बाद पैसे कटने का मैसेज आया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिरों ने सिकंदरपुर थाने के बालूघाट निवासी आयुष कुमार के क्रेडिट कार्ड से 99 हजार 999 रुपये उड़ा लिए। इस संबंध में उसने सिकंदरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि 30 जुलाई की शाम लगभग 7.47 बजे उसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति की कॉल आयी। उससे क्रेडिट कार्ड के संबंध में जानकारी ली गई। इसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड से लगभग एक लाख रुपये कटने का मैसेज आया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें