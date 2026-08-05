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Muzaffarpur News: क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये उड़ाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के आयुष कुमार के क्रेडिट कार्ड से साइबर फ्रॉड गिरोह ने 99,999 रुपये की धोखाधड़ी की। आयुष ने सिकंदरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना 30 जुलाई को हुई जब अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांगी, जिसके बाद पैसे कटने का मैसेज आया।

Muzaffarpur News: क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपये उड़ाए

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिरों ने सिकंदरपुर थाने के बालूघाट निवासी आयुष कुमार के क्रेडिट कार्ड से 99 हजार 999 रुपये उड़ा लिए। इस संबंध में उसने सिकंदरपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि 30 जुलाई की शाम लगभग 7.47 बजे उसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति की कॉल आयी। उससे क्रेडिट कार्ड के संबंध में जानकारी ली गई। इसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड से लगभग एक लाख रुपये कटने का मैसेज आया।

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