Muzaffarpur News: मोम से तैयार किए जा रहे लीची की आकृति वाले गिफ्ट सामान
Muzaffarpur News: लीचीपुरम सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के तहत लीची को नई पहचान देने के लिए मोम कला का प्रयोग किया जा रहा है। कलाकार मोम से विभिन्न अद्वितीय गिफ्ट्स बना रहे हैं। उनका उद्देश्य स्थानीय कला, पर्यावरण संरक्षण और मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। लीचीपुरम सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के अंतर्गत लीची को नई पहचान देने के लिए मोम कला का उपयोग किया जा रहा है। इस क्रम में मोम से लीची की प्रतिकृति वाले गिफ्ट तैयार किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी अभियान के संस्थापक सुरेश गुप्ता ने दी। बताया कि मानसी श्रीवास्तव, सैम व ज्योति श्रीवास्तव मोम से लीची की आकृति वाले लीची पॉट, बीयर ड्रिंक कप, टी कप, बास्केट, पॉजिटिव वाइब कैंडल तथा वार्डरोब में कपड़ों के बीच रखने के लिए सुगंधित वैक्स ब्रिक्स बना रहे हैं। इनका उद्देश्य सजावट या उपहार से आगे बढ़कर स्थानीय कला, पर्यावरण संरक्षण और मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देना है।
कहा कि अभियान के तहत अब तक कपड़ों, कैनवस, अनुपयोगी लीची की लकड़ी, मेहंदी, लहठी, छाते, क्रोशिया बुनाई, सुजनी, चिकनकारी, पेड़ा तथा अन्य हस्तशिल्पों में लीचीपुरम आर्ट विकसित किया गया है।
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