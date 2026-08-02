Muzaffarpur News: शिव भजन की प्रस्तुति पर लोग खूब झूमे
Muzaffarpur News: बंदरा में बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पटना और दरभंगा से आए कलाकारों ने शिव भजन प्रस्तुत किए, जिससे लोग झूम उठे। कांवरियों का जत्था पहलेजा के लिए रवाना हुआ, जबकि सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात था।
Muzaffarpur News: बंदरा। बाबा खगेश्वरनाथ महादेव मंदिर में रविवार की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना, दरभंगा आदि जगहों से पहुंचे कलाकारों द्वारा शिव भजन की प्रस्तुति पर लोग खूब झूमे। मौके पर उद्घोषक सुशांत कुमार, मंदिर न्यास समिति के सचिव बैद्यनाथ पाठक, कोषाध्यक्ष रामसकल कुमार, संजय त्रिवेदी, अनमोल झा आदि थे। इससे पहले बाबा मंदिर के प्रांगण से कांवरियों का जत्था पहलेजा के लिए रवाना हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर हत्था थाने के दारोगा संकेत कुमार पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। इधर, हरपुर पिलखी पुल के समीप जिला पार्षद रामानंद ओझा उर्फ मुकेश ओझा की ओर से सेवा शिविर लगाया गया है।
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