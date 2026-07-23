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Muzaffarpur News: छात्रा को अगवा करने के दोषी युवक को चार साल की कैद

By Arun Kumar Jha
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में 19 जून 2023 को कोचिंग के लिए निकली एक छात्रा का अपहरण करने के मामले में अभिषेक सिंह को चार साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एफआईआर छात्रा की मां ने 22 जून को दर्ज कराई थी। अभिषेक ने शादी की नीयत से छात्रा का अपहरण किया था।

Muzaffarpur News: छात्रा को अगवा करने के दोषी युवक को चार साल की कैद

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला से 19 जून 2023 को कोचिंग के लिए निकली छात्रा को अगवा करने के मामले में दोषी युवक को चार साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी मोतीपुर के अभिषेक सिंह पर कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी।सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने गुरुवार को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष चार गवाहों को पेश किया।

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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि छात्रा की मां ने 22 जून 2023 को ब्रह्मपुरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 19 जून को उसकी 16 वर्षीय पुत्री कोचिंग के लिए निकली। इसके बाद वह घर नहीं आई। खोजबीन करने पर पता चला कि मोतीपुर के अभिषेक ने शादी की नीयत से उसका अपहरण कर लिया है। अभिषेक पहले उसकी गाड़ी का चालक था। चोरी के आरोप में उसे हटा दिया गया था। इसका बदला लेने के लिए उसने यह काम किया। पुलिस ने अभिषेक के विरुद्ध 30 जुलाई 2023 को चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में बयान में छात्रा ने कहा कि अभिषेक उसे जबरदस्ती पुणे ले गया। वहां उसे एक सप्ताह तक रखा। उसके बाद पुलिस उसे बरामद कर लाई।

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