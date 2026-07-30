Muzaffarpur News: कोर्ट परिसर की डॉग स्क्वॉड से कराई गई जांच
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित जांच के लिए डॉग स्क्वॉड का इस्तेमाल किया गया। जांच में दो खोजी कुत्ते शामिल थे, जिन्होंने वकालतखाना, कैंटीन और अन्य दुकानों की जांच की। जांच में कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। कोर्ट हाजत प्रभारी ने इसे सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक उपाय बताया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गुरुवार को इसकी डॉग स्क्वॉड से जांच कराई गई। डॉग स्क्वॉड में दो खोजी कुत्ता शामिल थे। इससे वकालतखाना, कैंटीन व चाय-नाश्ते की दुकानों सहित अन्य स्थानों की जांच कराई गई। इस दौरान कहीं से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। इस संबंध में कोर्ट हाजत प्रभारी सियाराम सिंह ने बताया कि यह नियमित जांच है। इसका उद्देश्य कचहरी परिसर को सुरक्षित करना है।
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