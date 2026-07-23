Muzaffarpur News: 23 साल चला साढ़े 18 हजार का मुकदमा, आरोपित कपड़ा व्यापारी बरी
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में 23 साल पुरानी धोखाधड़ी के मामले में अपीलीय कोर्ट ने व्यापारी मो. शाहिद हुसैन को बरी कर दिया। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे साढ़े 2 साल की सजा सुनाई थी। व्यापारी ने अपील की, जिसमें लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने सहायता की और कोर्ट ने उसे निर्दोष मान लिया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। विश्वास भंग व साढ़े 18 हजार रुपये की धोखाधड़ी के 23 साल पुराने केस में जिला एवं सत्र न्यायाधीश-17 अनिल कुमार ठाकुर की अपीलीय कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को बीते 18 जुलाई को रद्द कर दिया। साथ ही समस्तीपुर के खुदरा कपड़ा व्यापारी मो. शाहिद हुसैन को बरी कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने व्यापारी को ढाई वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।
मुकदमे का विवरण
सजा के विरुद्ध व्यापारी की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अपील की गई, लेकिन पैरवी के लिए वह वकील रखने की स्थिति में नहीं था। लीगल एड डिफेंस काउंसिल की ओर से कानूनी मदद दी गई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-17 के अपीलीय कोर्ट में इसकी सुनवाई चली। कोर्ट में काउंसिल की प्रार्थना प्रिया ने पैरवी की। अपीलीय कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को कानूनी दृष्टि से गलत पाते हुए रद्द कर व्यापारी को बरी कर दिया।
मामले का पृष्ठभूमि
यह है मामला : मो. शाहिद हुसैन समस्तीपुर का खुदरा कपड़ा व्यवसायी था। उसके और सूतापट्टी के थोक कपड़ा व्यवसायी जीवन कुमार सर्राफ के बीच 2000-2001 में व्यापार को लेकर समझौता हुआ था। इसके अनुसार आरोपित मो. शाहिद को कपड़े बेचकर रकम लौटानी थी या न बिकने पर छह महीने में कपड़े वापस करने थे। वर्ष 2000 में उसने 40 हजार 155 रुपये का कपड़ा उधार लिया था। उस पर आरोप था कि इसमें से उसने 21 हजार 384 रुपये ही वापस किया। 18 हजार 771 रुपये व कपड़ा वापस नहीं लौटाने पर उस पर धोखाधड़ी व विश्वास भंग का आरोप लगा कर 2003 में कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया था। ट्रायल के बाद तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) जेआर प्रसाद ने 16 नवंबर 2009 को उसे दोषी मानते हुए ढाई वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी।
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