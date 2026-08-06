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Muzaffarpur News: घूस लेते धराए साहेबगंज नप के जेई पर मुकदमा चलाने की मांगी अनुमति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में नगर परिषद के कनीय अभियंता अमन कुमार को 19 फरवरी को विशेष निगरानी इकाई द्वारा घूस लेते गिरफ्तार किया गया था। उन पर नगर परिषद के वार्ड 12 में पेवर ब्लॉक लगाने के लिए 25 हजार रुपये घूस मांगने का आरोप है। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल करने के लिए नगर विकास विभाग की अनुमति प्राप्त की जा रही है।

Muzaffarpur News: घूस लेते धराए साहेबगंज नप के जेई पर मुकदमा चलाने की मांगी अनुमति

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। घूस लेते गिरफ्तार साहेबगंज नगर परिषद के कनीय अभियंता (जेई) अमन कुमार के विरुद्ध मुकदमा चलाने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव से अनुमति मांगी गई है। इस संबंध में राज्य के विशेष निगरानी इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक ने सचिव को पत्र लिखा है।

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जेई की गिरफ्तारी

जेई अमन कुमार को 19 फरवरी को विशेष निगरानी इकाई पटना की टीम ने गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध राजकुमार तिवारी ने शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि नगर परिषद के वार्ड 12 में 15 और नौ लाख की लागत से पेवर ब्लॉक लगाने की दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही थी। इसके बिल के भुगतान के लिए जेई अमन कुमार ने 25 हजार रुपये घूस मांगी थी। राजकुमार तिवारी ने इसकी शिकायत विशेष निगरानी इकाई पटना में की थी।

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जांच और चार्जशीट

इसके सत्यापन के बाद इकाई की टीम ने 19 फरवरी को नौ हजार रुपये घूस लेते अमन कुमार को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच के बाद मुकदमा चलाने की अनुमति की प्रत्याशा में विशेष निगरानी इकाई ने उसके विरुद्ध 19 अप्रैल को पटना के विशेष न्यायालय (निगरानी) में चार्जशीट दाखिल की। नगर विकास व आवास विभाग के सचिव से मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण इस चार्जशीट पर विशेष कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है। इससे इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया रुकी हुई है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमन कुमार किस पद पर कार्यरत थे?
अमन कुमार साहेबगंज नगर परिषद के कनीय अभियंता (जेई) थे।
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