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Muzaffarpur News: सड़क का काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार भागा

By Nitish Soni
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के वार्ड-31 के साइन कॉलोनी में ठेकेदार ने सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया है। बारिश होने पर जलजमाव का खतरा बढ़ जाएगा। स्थानीय निवासियों ने निगम से शिकायत की। ठेकेदार को पत्र भेज कर डिबार करने की कार्रवाई की जा सकती है। पार्षद रूपम कुमारी ने भी अधिकारियों से शिकायत की है।

Muzaffarpur News: सड़क का काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार भागा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। शहर के वार्ड-31 के अंतर्गत साइन कॉलोनी में सड़क का काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार भागा निकला है। कॉलोनी की सड़क पर राबिश पड़ा है। ऐसे में बारिश होने पर जलजमाव के बीच खतरा बढ़ जाएगा। बीते 14 जुलाई को स्थानीय लोगों की शिकायत पाकर मौके पर पहुंचे निगम के जेई लालबाबू यादव ने गड़बड़ी देख काम रोकवाते हुए डीपीआर के अनुसार निर्माण के निर्देश दिए थे। उसके बाद से ठेकेदार ने काम छोड़ रखा है।

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सड़क की हालत

सड़क की ऊपरी परत पर कंक्रीट की ढलाई से पहले उसके नीचे बड़ा व छोटा बोल्डर, सुरखी, डस्ट आदि के मिश्रित मेटेरियल के बदले काफी कम मात्रा में सिर्फ राबिश (ईंट के छोटे टुकड़े) व डस्ट ही पाए गए थे। दरअसल, निगम के 24 लाख के प्रोजेक्ट के तहत नाला-सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। बदले हालात में अब ठेकेदार को पत्र भेजने की तैयारी है। जेई के मुताबिक इस मामले में कार्यपालक अभियंता को रिपोर्ट दी जाएगी। पत्र देने के बाद भी काम नहीं करने पर ठेकेदार को डिबार किया जा सकता है।

स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया

स्थानीय निवासी हलकान, निगम तक पहुंची शिकायत :

ठेकेदार की मनमानी के चलते सड़क पर राबिश पड़ा होने से कॉलोनी के निवासी हलकान है। वाहनों के अलावा पैदल आने-जाने में दिक्कत हो रहा है। वार्ड 31 की पार्षद रूपम कुमारी ने सड़क का अधूरा कार्य छोड़े जाने को लेकर निगम के निगम के एसडीओ (एई) अभिनव पुष्प व अन्य अधिकारियों से शिकायत की है। साथ ही लोगों की परेशानी का हवाला देते हुए जल्दी निर्माण का काम पूरा करवाने को कहा है।

सामान्य प्रश्न

कॉलोनी में सड़क का काम किसके द्वारा अधूरा छोड़ा गया है?
सड़क का काम ठेकेदार द्वारा अधूरा छोड़ा गया है।
Nitish Soni

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