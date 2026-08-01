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Muzaffarpur News: डिफरमेंट चार्ज को लेकर फिर बवाल, बिजली ऑफिस पर दो घंटे घंटे हंगामा

By Mukesh Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में, उपभोक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विद्युत विभाग ने बिना पूर्व सूचना के प्रीपेड खातों से डिफरमेंट चार्ज एवं फिक्स्ड चार्ज काट दिया। इससे हजारों घरों की बिजली कट गई। उपभोक्ताओं ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा।

Muzaffarpur News: डिफरमेंट चार्ज को लेकर फिर बवाल, बिजली ऑफिस पर दो घंटे घंटे हंगामा

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वसं। डिफरमेंट और दो माह का फिक्स्ड चार्ज काटे जाने के कारण उपभोक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को तिलक मैदान स्थित बिजली कार्यालय में फिर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। चंदवारा सेक्शन के करीब 21 हजार उपभोक्ताओं में से लगभग 11 हजार के प्रीपेड खाते से डिफरमेंट चार्ज की कटौती के बाद बैलेंस माइनस में चला गया और हजारों घरों की बिजली कट गई। भीषण गर्मी में अचानक बिजली गुल होते ही बड़ी संख्या में उपभोक्ता कार्यालय पहुंच गए और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना उनके खाते से भारी राशि काट ली गई। कार्यालय परिसर में घंटों अफरातफरी का माहौल बना रहा। नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची। बाद में होमगार्ड जवानों और कुछ कर्मियों ने ही लोगों को समझाकर स्थिति सामान्य कराई। विद्युत उपभोक्ता मंच के सचिव राजेश कुमार ने कहा कि बिना पूर्व सूचना प्रीपेड खाते से राशि काटी जाने के कारण बिजली गुल होना उपभोक्ता अधिकार का मुद्दा है और इस पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए।

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पिछले चार दिनों से डिफरमेंट चार्ज का झटका

विभागीय जानकारी के अनुसार, करीब छह हजार उपभोक्ता रात तक बिजली से वंचित रहे। पिछले चार दिनों से अलग-अलग सेक्शनों में यही स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को कल्याणी, गुरुवार को मिस्कॉट, एमआईटी, सरैयागंज और दामोदरपुर के बाद शुक्रवार को चंदवारा सेक्शन में यही विवाद हंगामे का कारण बना। हंगामे के दौरान विभागीय कर्मियों और उपभोक्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। सबसे गंभीर बात यह रही कि उस समय कार्यालय में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। बताया गया कि सरैयागंज के एसडीओ बीमार हैं, जबकि उनके प्रभार में रहे अधिकारी अजय कुमार श्रावणी मेला ड्यूटी में प्रतिनियुक्त हैं। संबंधित जेई भी मौके पर मौजूद नहीं थे। इससे उपभोक्ताओं का आक्रोश और बढ़ गया।

फिक्स्ड चार्ज व टीओडी दो माह का एकमुश्त काटा

विभागीय कर्मियों का कहना है कि विवाद की जड़ दो महीने का फिक्स्ड चार्ज और टाइम ऑफ डे (टीओडी) शुल्क की एकमुश्त कटौती है। उनके अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट 80 रुपये तथा एनडीएस उपभोक्ताओं से 300 रुपये प्रति किलोवाट फिक्स्ड चार्ज लिया जाता है। सामान्यतः यह राशि हर महीने कटती है, लेकिन पिछले महीने तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से कई खातों से कटौती नहीं हो सकी। इस बार दोनों महीनों का शुल्क एक साथ काट लिया गया, जिससे कम बैलेंस वाले उपभोक्ताओं के खाते माइनस में चले गए और बिजली आपूर्ति स्वतः बंद हो गई।

एकमुश्त कटौती की बजाय किस्तों में राशि ली जाए

बीते 23 जुलाई को भी इसी कार्यालय में डिफरमेंट चार्ज को लेकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई थी। स्थिति संभालने के लिए एसपी सिटी, एसडीएम और कई थानों की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा था। एक सप्ताह बाद फिर वही हालात बन जाने से स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था और विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपभोक्ताओं की मांग है कि डिफरमेंट चार्ज की वसूली पारदर्शी तरीके से हो, पूर्व सूचना दी जाए और एकमुश्त कटौती की बजाय किस्तों में राशि ली जाए, ताकि हजारों परिवारों को अचानक अंधेरे में न रहना पड़े।

कोट

बिल भुगतान के नियमों की जिन्हें जानकारी नहीं होती है, उन्हीं को लगता है कि विभाग ने मनमाना कटौती कर ली है। नियमानुसार कटौती हो रही है, बिलिंग सिस्टम अपडेट हुआ है, जिसके चलते मुख्यालय स्तर पर ही दो महीने का एक बार में बकाया कटौती हो रही है। सभी उपभोक्ताओं को मोबाइल पर कटौती का मैसेज जाता है।

विजय कुमार, कार्यपालक अभियंता अर्बन-1 डिवीजन

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उपभोक्ताओं का आक्रोश क्यों बढ़ रहा है?
उपभोक्ताओं का आक्रोश डिफरमेंट और फिक्स्ड चार्ज की बिना पूर्व सूचना के कटौती की वजह से बढ़ रहा है।
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