Muzaffarpur News: आम्रपाली ऑडिटोरियम के नए भवन का मेयर ने किया शिलान्यास
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में जुब्बा सहनी पार्क के पास आम्रपाली ऑडिटोरियम के नए भवन का शिलान्यास मेयर निर्मला देवी ने किया। आगामी 18 महीनों में इस भवन का निर्माण होेगा, जिसमें 12.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नए ऑडिटोरियम में एक हजार लोगों की बैठने की क्षमता होगी।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। मिठनपुरा में जुब्बा सहनी पार्क के पास आम्रपाली ऑडिटोरियम के नए भवन का बुधवार को मेयर निर्मला देवी ने शिलान्यास किया। अगले 18 महीने में नया भवन बनाने का लक्ष्य है। इसके निर्माण पर 12.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मेयर ने कहा कि आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण से स्थानीय कलाकारों, सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतरीन मंच मिलेगा। कार्यक्रम में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी, डिप्टी मेयर डॉ. मोनालिसा, नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह, उप नगर आयुक्त अमित कुमार, स्टैंडिंग सदस्य राजीव पंकू, अभिमन्यु चौहान, अमित रंजन, अर्चना पंडित, वार्ड पार्षद केपी पप्पू व अन्य मौजूद रहे।
नए भवन में होगी एक हजार लोगों की बैठने की क्षमता
ऑडिटोरियम के नए भवन में एक हजार लोगों के बैठने की क्षमता होगी। निगम के एसडीओ (एई) राकेश कुमार के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर के अलावा उपर एक मंजिल होगा। पूरे भवन में सेंट्रलाइज्ड एसी की व्यवस्था होगी। साउंड प्रूफ सिस्टम लगाए जाएंगे। स्टेज, चेंजिंग रूम, लाउंज, प्रशासनिक कक्ष व अन्य इंतजाम भी होंगे। पार्किंग परिसर में 50 चार पहिया वाहनों को लगाने का जगह उपलब्ध होगा। शेखपुरा की एजेंसी नवराइज इंटरप्राइजेज को निर्माण की जिम्मेवारी मिली है। दरअसल 32 साल पहले बना पुराना भवन जर्जर होने के चलते उसे तोड़ कर नया भवन बनाया जा रहा है। पुराने भवन में ग्राउंड फ्लोर पर 484 और पहली मंजिल पर हॉल में करीब 250 लोगों के बैठने का इंतजाम था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।