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Muzaffarpur News: आम्रपाली ऑडिटोरियम के नए भवन का मेयर ने किया शिलान्यास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में जुब्बा सहनी पार्क के पास आम्रपाली ऑडिटोरियम के नए भवन का शिलान्यास मेयर निर्मला देवी ने किया। आगामी 18 महीनों में इस भवन का निर्माण होेगा, जिसमें 12.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नए ऑडिटोरियम में एक हजार लोगों की बैठने की क्षमता होगी।

Muzaffarpur News: आम्रपाली ऑडिटोरियम के नए भवन का मेयर ने किया शिलान्यास

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। मिठनपुरा में जुब्बा सहनी पार्क के पास आम्रपाली ऑडिटोरियम के नए भवन का बुधवार को मेयर निर्मला देवी ने शिलान्यास किया। अगले 18 महीने में नया भवन बनाने का लक्ष्य है। इसके निर्माण पर 12.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मेयर ने कहा कि आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण से स्थानीय कलाकारों, सामाजिक संगठनों और शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतरीन मंच मिलेगा। कार्यक्रम में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी, डिप्टी मेयर डॉ. मोनालिसा, नगर आयुक्त ऋतुराज प्रताप सिंह, उप नगर आयुक्त अमित कुमार, स्टैंडिंग सदस्य राजीव पंकू, अभिमन्यु चौहान, अमित रंजन, अर्चना पंडित, वार्ड पार्षद केपी पप्पू व अन्य मौजूद रहे।

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नए भवन में होगी एक हजार लोगों की बैठने की क्षमता

ऑडिटोरियम के नए भवन में एक हजार लोगों के बैठने की क्षमता होगी। निगम के एसडीओ (एई) राकेश कुमार के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर के अलावा उपर एक मंजिल होगा। पूरे भवन में सेंट्रलाइज्ड एसी की व्यवस्था होगी। साउंड प्रूफ सिस्टम लगाए जाएंगे। स्टेज, चेंजिंग रूम, लाउंज, प्रशासनिक कक्ष व अन्य इंतजाम भी होंगे। पार्किंग परिसर में 50 चार पहिया वाहनों को लगाने का जगह उपलब्ध होगा। शेखपुरा की एजेंसी नवराइज इंटरप्राइजेज को निर्माण की जिम्मेवारी मिली है। दरअसल 32 साल पहले बना पुराना भवन जर्जर होने के चलते उसे तोड़ कर नया भवन बनाया जा रहा है। पुराने भवन में ग्राउंड फ्लोर पर 484 और पहली मंजिल पर हॉल में करीब 250 लोगों के बैठने का इंतजाम था।

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