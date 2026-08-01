Muzaffarpur News: पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक को किया याद
Muzaffarpur News: गांधी आश्रम में शनिवार को कांग्रेसियों ने पूर्व विधायक जनक सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। उनकी आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। जनक सिंह स्वतंत्रता सेनानी और सहकारिता आंदोलन के अग्रदूत नेताओं में से थे। इस अवसर पर रविशंकर राय, व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार सिंह, बेचन राय और विरेंद्र कुमार पंडित उपस्थित थे।
Muzaffarpur News: मीनापुर। गांधी आश्रम में शनिवार को कांग्रेसियों ने पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक जनक सिंह को याद किया। उनकी आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित की। प्रथम विधायक और स्वतंत्रता सेनानी जनक सिंह सहाकारिता आंदोलन के अग्रदूत नेताओं में शामिल रहे। रविशंकर राय, व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार सिंह, बेचन राय, विरेंद्र कुमार पंडित आदि थे।
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