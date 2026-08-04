Muzaffarpur News: कांग्रेस जिलाध्यक्ष पश्चिमी ने 30 मंडल अध्यक्षों को दिए मनोनयन पत्र
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष कृपाशंकर शाही ने 30 नवमनोनीत मंडल अध्यक्षों को मनोनयन पत्र सौंपा। बैठक में आगामी जनसमस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई। इस बैठक में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी उपस्थित थे।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। भगवानपुर स्थित स्वामी सहजानंद किसान भवन में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष (पश्चिमी) कृपाशंकर शाही ने विभिन्न प्रखंडों से जुड़े 30 नवमनोनीत मंडल अध्यक्षों को मनोनयन पत्र सौंपा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रखंड स्तर पर जनसमस्याओं को लेकर संगठन के स्तर से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही संगठन में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। बैठक में वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा नीरज, रामइकबाल राय, लालबाबू अंसारी, आलोक शर्मा, नवल शर्मा, सुशील शाही, संजय गुप्ता, कुमार आशुतोष, चुन्नू चौधरी, ब्रजकिशोर चौधरी, ओंकारनाथ चौधरी, मिथिलेश ठाकुर, मो, अब्दुल्ला समेत बड़ी संख्या कांग्रेसी मौजूद रहे।
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