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Muzaffarpur News: कुढ़नी : जनसहयोग शिविर में 300 आवेदन आए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: कुढ़नी में फकुली पंचायत भवन पर एक जनसहयोग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मनरेगा, शौचालय, स्वास्थ्य और आवास योजना सहित लगभग 300 आवेदन प्राप्त हुए। मुखिया सुनील मंगलम ने लाभार्थियों के आवेदन संबंधित अधिकारियों को सौंपे। सभी आवेदनों का निबटारा 30 दिनों में होगा।

Muzaffarpur News: कुढ़नी : जनसहयोग शिविर में 300 आवेदन आए

Muzaffarpur News: कुढ़नी। फकुली पंचायत भवन पर बुधवार को जनसहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मनरेगा, शौचालय, स्वास्थ्य, राशन, आवास योजना समेत करीब तीन सौ आवेदन आए। मुखिया सुनील मंगलम ने लाभार्थियों के आवेदनों को संबंधित पदाधिकारी और कर्मी को उपलब्ध कराया। मनरेगा पदाधिकारी अंजनी कुमार ने बताया कि सभी आवेदनों का 30 दिनों में निबटारा हो जाएगा। पंस विकास रंजन, पैक्स अध्यक्ष कंतलाल राय, उपमुखिया मनोज कुमार, विकास राय, सूरजकांत कुमार आदि थे।

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