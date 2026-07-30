Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: डीएवी कांटी में क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल कांटी में क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हुआ, जिसमें 21 स्कूलों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं में शूटिंग, स्केटिंग और टेबल टेनिस शामिल थे, जिनका आयोजन एनटीपीसी परिसर और स्वराज शूटिंग अकादमी में किया गया।

Muzaffarpur News: डीएवी कांटी में क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। डीएवी पब्लिक स्कूल कांटी में क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हुआ। इस खेल कार्यक्रम में 21 स्कूलों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में शूटिंग, स्केटिंग और टेबल टेनिस शामिल थे। स्केटिंग और टेबल टेनिस की स्पर्धा एनटीपीसी परिसर में हुई। शूटिंग का आयोजन स्वराज शूटिंग अकादमी में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पंकज कुमार गुप्ता परियोजना प्रमुख, देवेश कुमार पाधी जेनरल मैनेजर, अजय प्रसाद सहायक जेनरल मैनेजर, नीरज कुमार डीएवी के सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारी, आरसी शर्मा प्राचार्य डीएवी बखरी, हिमांशु कुमार पांडे प्राचार्य डीएवी मालीघाट, अनिल कुमार प्राचार्य, डीएवी खबड़ा, मुरारी पाठक प्राचार्य डीएवी नरहा, रेंजू आर चन्द्रन प्राचार्य डीएवी कांटी शामिल रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News DAV Public School Muzaffarpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।