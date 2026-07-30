Muzaffarpur News: डीएवी कांटी में क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के डीएवी पब्लिक स्कूल कांटी में क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हुआ, जिसमें 21 स्कूलों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं में शूटिंग, स्केटिंग और टेबल टेनिस शामिल थे, जिनका आयोजन एनटीपीसी परिसर और स्वराज शूटिंग अकादमी में किया गया।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर। डीएवी पब्लिक स्कूल कांटी में क्लस्टर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हुआ। इस खेल कार्यक्रम में 21 स्कूलों के लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में शूटिंग, स्केटिंग और टेबल टेनिस शामिल थे। स्केटिंग और टेबल टेनिस की स्पर्धा एनटीपीसी परिसर में हुई। शूटिंग का आयोजन स्वराज शूटिंग अकादमी में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पंकज कुमार गुप्ता परियोजना प्रमुख, देवेश कुमार पाधी जेनरल मैनेजर, अजय प्रसाद सहायक जेनरल मैनेजर, नीरज कुमार डीएवी के सहायक क्षेत्रीय पदाधिकारी, आरसी शर्मा प्राचार्य डीएवी बखरी, हिमांशु कुमार पांडे प्राचार्य डीएवी मालीघाट, अनिल कुमार प्राचार्य, डीएवी खबड़ा, मुरारी पाठक प्राचार्य डीएवी नरहा, रेंजू आर चन्द्रन प्राचार्य डीएवी कांटी शामिल रहे।
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