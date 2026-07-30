Muzaffarpur News: देवरिया में बंद घर से लाखों की संपत्ति चोरी
Muzaffarpur News: देवरिया थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव में बंद घर से चोरों ने नकदी और आभूषण की चोरी की। गृहस्वामी रमेश सिंह परिवार सहित जयपुर में रहते हैं। पुलिस ने घटना की जानकारी के बाद छानबीन की। मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Muzaffarpur News: देवरियाकोठी। देवरिया थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव में बंद घर से चोरों ने नकदी व आभूषण की चोरी कर ली। गृहस्वामी रमेश सिंह पूरे परिवार के साथ जयपुर में रहते हैं। सूचना पर गुरुवार को पुलिस ने छानबीन की। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखने के बाद घर में सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद रमेश सिंह को फोन पर घटना की जानकारी दी। देवरिया थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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