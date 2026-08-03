Muzaffarpur News: प्रशांत किशोर की जीत पर मनाया जश्न
Muzaffarpur News: गायघाट और औराई में जनसुराज नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर की जीत का जश्न मनाया। मिठाई बांटी गई और पटाखे फोड़े गए। गायघाट के नेता अशोक कुमार सिंह ने बांकीपुर के लोगों का धन्यवाद किया। कई प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इस खुशी में हिस्सा लिया और एकजुटता का प्रदर्शन किया।
Muzaffarpur News: गायघाट/औराई। प्रखंडों में जनसुराज नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर की जीत पर जश्न मनाया। एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे छोड़े। गायघाट के जनसुराज नेता अशोक कुमार सिंह ने बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। सुनील सिंह, पूर्व मुखिया मनीष भारद्वाज, प्रखंड अध्यक्ष राकेश रंजन चुन्नू, डॉ. मुकेश कुमार, रुपेश सिंह, जयप्रकाश कुमार, रुपेश चौधरी आदि थे। औराई में मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष अनमोल ठाकुर, जिला पार्षद प्रतिनिधि प्रमोद चौधरी, अविनाश झा, पंकज कुमार, दिलीप चौधरी, मुकुंद भट्ट समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
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