Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: प्रशांत किशोर की जीत पर मनाया जश्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: गायघाट और औराई में जनसुराज नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर की जीत का जश्न मनाया। मिठाई बांटी गई और पटाखे फोड़े गए। गायघाट के नेता अशोक कुमार सिंह ने बांकीपुर के लोगों का धन्यवाद किया। कई प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इस खुशी में हिस्सा लिया और एकजुटता का प्रदर्शन किया।

Muzaffarpur News: प्रशांत किशोर की जीत पर मनाया जश्न

Muzaffarpur News: गायघाट/औराई। प्रखंडों में जनसुराज नेता व कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर की जीत पर जश्न मनाया। एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे छोड़े। गायघाट के जनसुराज नेता अशोक कुमार सिंह ने बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। सुनील सिंह, पूर्व मुखिया मनीष भारद्वाज, प्रखंड अध्यक्ष राकेश रंजन चुन्नू, डॉ. मुकेश कुमार, रुपेश सिंह, जयप्रकाश कुमार, रुपेश चौधरी आदि थे। औराई में मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष अनमोल ठाकुर, जिला पार्षद प्रतिनिधि प्रमोद चौधरी, अविनाश झा, पंकज कुमार, दिलीप चौधरी, मुकुंद भट्ट समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज की जीत पर नौहट्टा में मना विजय उत्सव
ये भी पढ़ें:जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की जीत पर जश्न
ये भी पढ़ें:बांकीपुर में जन सुराज की जीत पर नोखा में जश्न
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Prashant Kishor Muzaffarpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।