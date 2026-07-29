Muzaffarpur News: गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं : अंगद
Muzaffarpur News: श्री देवी प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर में महर्षि वेदव्यास की जयंती और गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अंगद ठाकुर ने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है और बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया। गुरु पूर्णिमा अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का पर्व है।
Muzaffarpur News: औराई। शाही मीनापुर में श्री देवी प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर में बुधवार को महर्षि वेदव्यास की जयंती और गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अंगद ठाकुर ने बताया कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। उन्होंने बच्चों को जीवन में बेहतर करने के गुर बताए। बताया कि गुरु पूर्णिमा अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पवित्र और महान पर्व है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।