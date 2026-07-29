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Muzaffarpur News: गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं : अंगद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: श्री देवी प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर में महर्षि वेदव्यास की जयंती और गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अंगद ठाकुर ने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है और बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया। गुरु पूर्णिमा अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का पर्व है।

Muzaffarpur News: गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं : अंगद

Muzaffarpur News: औराई। शाही मीनापुर में श्री देवी प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर में बुधवार को महर्षि वेदव्यास की जयंती और गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य अंगद ठाकुर ने बताया कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। उन्होंने बच्चों को जीवन में बेहतर करने के गुर बताए। बताया कि गुरु पूर्णिमा अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले गुरुओं के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पवित्र और महान पर्व है।

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