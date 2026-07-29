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Muzaffarpur News: गुरु पूर्णिमा पर सनातन सेवार्थ ने साधु-संतों का किया सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुजफ्फरपुर में श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन पूजन किया। गरीबनाथ मंदिर के पुजारी पंडित विनय पाठक के साथ अन्य महंत और पुजारियों को भी सम्मानित किया गया। संतोषी मां मंदिर में विशेष पूजा हुई और पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

Muzaffarpur News: गुरु पूर्णिमा पर सनातन सेवार्थ ने साधु-संतों का किया सम्मान

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बुधवार को मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और जलाभिषेक किया। शहर के प्रमुख मंदिरों में भी भीड़ लगी रही। मंदिरों के पुजारी और मठ के महंत को सम्मानित भी किया गया।

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महंत एवं पुजारियों का सम्मान

सनातन सेवार्थ बिहार ने शहर के विभिन्न मंदिरों के महंत एवं पुजारियों को शॉल एवं कलम देकर सम्मानित किया। सर्वप्रथम गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक को सम्मानित किया गया। दुर्गास्थान मंदिर के पुजारी दुर्गा पांडेय, गौरेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी सुधीर झा, फलहारी बाबा मठ के महंत पवन दास, साहूपोखर महादेव मंदिर के पुजारी जितेन्द्र तिवारी का भी सम्मान किया गया। संस्था के संरक्षक प्रभात मालाकार ने बताया कि इसके पूर्व साहूपोखर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का रूद्राभिषेक कर महाशृंगार किया गया। मौके पर मनीष कुमार सोनी, प्रिंसू मोदी, राकेश तिवारी, संतोष महतो, पवन महतो, प्रकाश कुमार, विक्की साहू आदि थे।

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संतोषी मां मंदिर में पूजा

पुरानी धर्मशाला चौक स्थित संतोषी मां मंदिर महामाया स्थान में नवनिर्मित भगवती के पिंडी पर पीतल टोप चढ़ाया गया। सार्वजनिक पूजन के पूर्व पीतल का टोप बनवाने व दान देनेवाले श्रद्धालु पप्पू कुमार और उनकी धर्मपत्नी रश्मि कुमारी ने पुरोहित के दिशा निर्देशन में पूजन कार्य सम्पन्न किया। मौके पर मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, सचिव अनिल कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष चंदन कुमार, सदस्य रामबाबू सुमन, प्रणव भूषण उर्फ मोनी, विक्रम जयनारायण निषाद, मुन्ना कुमार, भोला चौधरी, अशोक शर्मा, पवन कुमार, अजय चौधरी आदि उपस्थित थे।

पौधरोपण कार्यक्रम

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महेश्वरी महिला संगठन द्वारा पौधरोपण किया गया। मीडिया प्रभारी सुनीता मुंद्रा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान संगठन की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए और उनके संरक्षण एवं नियमित देखभाल का संकल्प लिया। मौके पर महिला संगठन की अध्यक्ष राजश्री डागा, सचिव शालिनी गट्टानी व संगठन की अन्य सदस्य उपस्थित थीं।

सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुजफ्फरपुर के किन मंदिरों में पूजा हुई?
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर और संतोषी मां मंदिर में पूजा हुई।
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