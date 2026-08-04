Muzaffarpur News: बांकीपुर उपचुनाव में जीत पर जनसुराज ने बांटी मिठाई
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Muzaffarpur News: मीनापुर में जन सुराज के समर्थकों ने बांकीपुर उपचुनाव में जीत पर जश्न मनाया। समर्थकों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर मुंह मीठा कराया और पटाखे जलाए। इस मौके पर पार्टी के कई नेता उपस्थित थे।
Muzaffarpur News: मीनापुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। बांकीपुर उपचुनाव में जीत पर मंगलवार को जन सुराज के समर्थकों ने मीनापुर में जश्न मनाया। समर्थकों ने एक-दूसरे को गुलाल लगाकर मुंह मीठा कराया और पटाखे जलाए। मौके पर पार्टी के पूर्व प्रत्याशी तेजनारायण सहनी, प्रखंड अध्यक्ष चन्देश्वर प्रसाद, राजगीर राम, दिलीप राम, गोनौर सहनी, रजनीश कुमार, ओम साह, सुधीर मिश्रा, मिथलेश सहनी, विनोद शर्मा, अर्जुन सहनी और मो. सजमुल आदि थे।
लेखक के बारे मेंKaushalendra Jha
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