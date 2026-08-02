Muzaffarpur News: मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर प्रभातफेरी निकाली
Muzaffarpur News: बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा की रजवाड़ा हलीमपुर शाखा ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर प्रभातफेरी निकाली। सेमिनार में मो. तैयब ने प्रेमचंद के योगदान पर प्रकाश डाला। साथ ही, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और कवि धूमिल की प्रतिमा तोड़े जाने की निंदा की गई। कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग शामिल रहे।
Muzaffarpur News: साहेबगंज। बिहार राज्य जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा विकल्प की रजवाड़ा हलीमपुर शाखा द्वारा मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर प्रभातफेरी निकाली गई। मो. तैयब ने जनआंदोलन के साहित्यिक योद्धा प्रेमचंद विषयक सेमिनार पर मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। वहीं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन तथा कवि धूमिल की प्रतिमा को तोड़े जाने की घटना की निंदा की गई। इस मौके पर बाबूलाल सहनी, अरुण कुशवाहा, नारायण कुमार, हरिनारायण पासवान, भूपनारायण सिंह, असगर, अविनाश, बिन्दा राम आदि मौजूद थे।
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