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Muzaffarpur News: गायघाट में चोरी करते पकड़ाया, छह मोबाइल बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: गायघाट। रामनगर गांव में बुधवार देर रात घर में चोरी करते चोर को ग्रामीणों ने

Muzaffarpur News: गायघाट में चोरी करते पकड़ाया, छह मोबाइल बरामद

Muzaffarpur News: गायघाट। रामनगर गांव में बुधवार देर रात घर में चोरी करते चोर को ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ लिया। पकड़ा गया युवक गांव का ही श्याम कुमार उर्फ दहाउर है। गुरुवार को दहाउर के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उसके पास से चोरी के छह मोबाइल और करीब दो हजार नकद बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि दहाउर ने कबूतरी देवी की दुकान से करीब 1500 रुपये की चोरी कर ली। इसके बाद गांव में अन्य घरों में घुसकर मोबाइल समेत अन्य सामान चुरा लिए। ग्रामीणों का कहना है कि रामनगर गांव में करीब दो महीने से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थीं।

गायघाट थानेदार जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

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