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Muzaffarpur News: सकरा : कार पलटने से दंपती व पुत्री घायल

By Arun Kumar Singh
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मंगलवार देर रात मुजफ्फरपुर-बरौनी हाइवे पर एक कार पलट गई, जिसमें एक दंपती और उनकी पुत्री घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सकरा पीएचसी में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद वे घर लौट गए। कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, लेकिन गड्ढे में पानी कम होने से उनका बचाव हो गया।

Muzaffarpur News: सकरा : कार पलटने से दंपती व पुत्री घायल

Muzaffarpur News: सकरा। मुजफ्फरपुर-बरौनी हाइवे पर मंगलवार देर रात कार पलटने से उसमें सवार दंपती और पुत्री घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वैशाली जिले के जंदाहा निवासी प्रवीण कुमार, उनकी पत्नी पिंकी सिंह एवं पुत्री अन्या कुमारी को सकरा पीएचसी में भर्ती कराया। इलाज के बाद सभी घर चले गए। बताया जाता है कि ट्रक के चकमा से कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। गड्ढे में पानी कम होने की वजह से सभी सवार बाल-बाल बच गढ।

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