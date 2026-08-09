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Muzaffarpur News: कार ने दारोगा सहित तीन को रौंदा, बीएमपी जवान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मोतीपुर में एक बेकाबू कार ने दो पुलिसकर्मियों और होटल संचालक को रौंद दिया। इस हादसे में बीएमपी जवान भार्गव भूषण की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य जख्मी हुए लोगों में एसआई धर्मेंद्र राय, होटल संचालक विनोद राय और कार चालक प्रणीत कुमार शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Muzaffarpur News: कार ने दारोगा सहित तीन को रौंदा, बीएमपी जवान की मौत

Muzaffarpur News: मोतीपुर, हिन्दुस्तान संवाददाता। एनएच 27 स्थित मोतीपुर थाने के मेन गेट पर शनिवार रात करीब सात बजे बेकाबू कार ने दो पुलिसकर्मी सहित होटल संचालक को रौंद दिया। हादसे में पूर्णिया निवासी बीएमपी जवान भार्गव भूषण की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, सीवान जिले के रतवारा निवासी एसआई धर्मेंद्र राय (45), मोतीपुर पुराने बाजार निवासी होटल संचालक विनोद राय और समस्तीपुर निवासी कार चालक प्रणीत कुमार (31) जख्मी हो गए। दो अन्य पुलिसकर्मी भाग कर अपनी जान बचाई। ठोकर मारने के बाद कार गड्ढे में पलट गई। इस दौरान अफरातफरी मच गई। बताया जाता है कि एसआई और बीएमपी के जवान सब्जी खरीदने जा रहे थे। सड़क पार करने के दौरान कार ने रौंद दिया। कार मुजफ्फरपुर जिला परिवहन कार्यालय में रजिस्टर्ड है।

घायलों की सहायता

मौके पर पहुंचे थानेदार संजीव कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने एसआई और होटल संचालक को एसकेएमसीएच रेफर कर दिया, जबकि पुलिस की अभिरक्षा में कार चालक का सीएचसी में इलाज कराया गया। वहीं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

दुर्घटना का कारण

अन्य पुलिसकर्मियों ने बताया कि भार्गव भूषण और धर्मेंद्र राय बाजार से सब्जी खरीदने के लिए थाने से निकले ही थी। इसी दौरान मोतिहारी की ओर से आ रही कार ने रौंद दिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ठोकर मारने के बाद गड्ढे में पलट गई। थानेदार ने बताया कि बीएमपी जवान भार्गव भूषण के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। इलाज के बाद कार चालक को हिरासत में ले लिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त कार जब्त कर ली गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हादसे में किसकी मौत हुई?
हादसे में पूर्णिया निवासी बीएमपी जवान भार्गव भूषण की मौके पर ही मौत हो गई।
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