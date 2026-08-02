Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: आयुष्मान सूची से नाम कटा, कैंसर पीड़ित की नहीं हुई कीमोथेरेपी

By Somnath Satyom
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में, एक कैंसर पीड़ित की पत्नी ने आरोप लगाया कि आयुष्मान भारत योजना से नाम कटने के कारण उनके पति की कीमोथेरेपी नहीं हो सकी। पिछले चार वर्षों से इलाज करा रहे पति को अस्पताल ने नाम न होने पर इलाज से मना कर दिया। पार्षद ने मामले को प्रशासन के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया है।

Muzaffarpur News: आयुष्मान सूची से नाम कटा, कैंसर पीड़ित की नहीं हुई कीमोथेरेपी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। शहर के वार्ड 27 के एक कैंसर पीड़ित की शनिवार को आयुष्मान भारत योजना से नाम कट जाने के कारण कीमोथेरेपी नहीं हो सकी। पीड़ित पिछले चार वर्षों से कैंसर का इलाज करा रहा है।राशन कार्ड से नाम हटने के कारण उसका नाम आयुष्मान कार्ड से भी अपने आप कट गया। शनिवार को जब वह एक कैंसर अस्पताल में कीमोथेरेपी कराने पहुंचा तो आयुष्मान कार्ड में नाम नहीं मिलने पर अस्पताल ने इलाज देने से इनकार कर दिया और उसे वापस लौटा दिया गया। इसकी शिकायत पीड़ित की पत्नी ने वार्ड पार्षद अजय कुमार ओझा से की। पार्षद ने तुरंत मामले की जानकारी एमओ को दी।

एमओ ने आश्वासन दिया कि पहले लाभार्थी का नाम दोबारा सूची में जोड़ा जाएगा। इसके बाद नया आयुष्मान कार्ड बनेगा और फिर इलाज की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि वह आंगनबाड़ी सेविका हैं और उन्हें हर महीने 8-9 हजार रुपये मानदेय मिलता है। इतनी कम आय में पति के महंगे कैंसर इलाज का खर्च उठाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनका नाम आयुष्मान सूची में जोड़ा जाए, ताकि इलाज बिना रुकावट जारी रह सके।

Somnath Satyom

लेखक के बारे में

Somnath Satyom

शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Muzaffarpur Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।