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Muzaffarpur News: देवघर जा रही कांवरियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से देवघर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस शनिवार रात नौ बजे शहर के चंदनी चौक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

Muzaffarpur News: देवघर जा रही कांवरियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त

Muzaffarpur News: ​मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से देवघर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस शनिवार रात नौ बजे शहर के चंदनी चौक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में महिलाओं और बच्चों समेत 60 से अधिक कांवरिया सवार थे, जो बाल-बाल बच गए। हालांकि, अचानक लगे झटके और वाहन के अनियंत्रित होने से कुछ श्रद्धालुओं को हल्की चोट आई है। स्थानीय लोगों की माने तो चालक की सतर्कता और बड़े ब्रेक के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई। रात करीब 12 बजे के बाद बस के पहिया को ठीक करने के बाद वे सभी बस से देवघर के लिए निकले।

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