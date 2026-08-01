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Muzaffarpur News: ब्रह्मपुरा पीएचईडी परिसर स्थित मंदिर में चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में छोटी काशी मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने माता के तीन चांदी के मुकुट, चार छत्र और दान पेटी चुरा ली। मंदिर के पुजारी आमोद कुमार उपाध्याय ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें बताया कि 29 जुलाई की रात आरती के बाद वह घर चले गए थे। सुबह 30 जुलाई को चोरी का पता चला।

Muzaffarpur News: ब्रह्मपुरा पीएचईडी परिसर स्थित मंदिर में चोरी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिप्र। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के पीएचईडी परिसर स्थित छोटी काशी मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने माता का तीन चांदी का मुकुट, चार छत्र और दान पेटी चोरी कर लिया। मंदिर के पुजारी आमोद कुमार उपाध्याय ने इस संबंध में ब्रह्मपुरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। पुजारी ने बताया कि 29 जुलाई की रात आठ बजे आरती कर वे घर चले गए थे। 30 जुलाई की सुबह छह बजे एक पीएचईडी कर्मी की पत्नी ने फोन कर सूचना दी कि मंदिर का गेट टूटा हुआ है। मौके पर जाने पर चोरी की जानकारी हुई।

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