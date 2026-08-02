Muzaffarpur News: कमरे में घुसकर मोबाइल और 10 हजार रुपये की चोरी
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में बीबीगंज आनंदपुरी गली में तहसीर आलम के कमरे में चोरी हुई। चोरों ने 10 हजार रुपये नकद और मोबाइल चुराया। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है और सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। घटना 1 अगस्त की सुबह करीब 3.30 बजे हुई।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज आनंदपुरी गली में तहसीर आलम के कमरे में घुसकर मोबाइल और दस हजार रुपये नकद चोरी कर लिया गया। मामले को लेकर पीड़ित ने रविवार को सदर थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है।इसमें पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वे मूलरूप से अररिया जिले के जोकीहाट का रहने वाला है। एक अगस्त की सुबह करीब 3.30 बजे कुछ चोर उसके कमरे में दाखिल हुए और उसका मोबाइल व 10 हजार रुपये नकद चुराकर फरार हो गए। घटना के बाद जब पीड़ित ने छानबीन की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले तो उसमें बदमाशों की तस्वीरें दिखाई दी।
पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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