Muzaffarpur News: बैंक कर्मी के घर से 9.5 लाख की संपत्ति चोरी
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के यादव नगर में चोरों ने बैंक कर्मी आदित्य कुमार के घर से आठ लाख रुपये के आभूषण और डेढ़ लाख रुपये नकद चुरा लिए। घटना 31 जुलाई की रात को हुई थी, जब चोर बालकनी के रास्ते घर में घुसे। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर स्थित भवानीनगर मोहल्ले में चोरों ने बैंक के निजी कर्मी आदित्य कुमार के घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर से आठ लाख के आभूषण, डेढ़ लाख रुपये नकद समेत कई अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामले को लेकर पीड़ित गृहस्वामी ने रविवार को सदर थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है।पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बीते 31 जुलाई की रात करीब तीन बजे चोर बालकनी के रास्ते घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। अगले दिन सुबह करीब आठ बजे जब परिवार के लोग जगे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई।
इसके बाद जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला गया तो रात दो से तीन बजे के बीच तीन संदिग्ध की गतिविधि सामने आई। पीड़ित की माने तो घर के कमरे से एक सोने की चेन, नथनी, अंगूठियां, एक सोने का लॉकेट, 6 चांदी का बाला, 2 पायल, बिछिया, 20 चांदी के सिक्के और 1.50 लाख रुपये नकद समेत कई अन्य सामान घर से गायब मिले हैं। सदर थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने की कवायद की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।