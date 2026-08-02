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Muzaffarpur News: बैंक कर्मी के घर से 9.5 लाख की संपत्ति चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के यादव नगर में चोरों ने बैंक कर्मी आदित्य कुमार के घर से आठ लाख रुपये के आभूषण और डेढ़ लाख रुपये नकद चुरा लिए। घटना 31 जुलाई की रात को हुई थी, जब चोर बालकनी के रास्ते घर में घुसे। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।

Muzaffarpur News: बैंक कर्मी के घर से 9.5 लाख की संपत्ति चोरी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर स्थित भवानीनगर मोहल्ले में चोरों ने बैंक के निजी कर्मी आदित्य कुमार के घर को निशाना बनाया। चोरों ने घर से आठ लाख के आभूषण, डेढ़ लाख रुपये नकद समेत कई अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। मामले को लेकर पीड़ित गृहस्वामी ने रविवार को सदर थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है।पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बीते 31 जुलाई की रात करीब तीन बजे चोर बालकनी के रास्ते घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। अगले दिन सुबह करीब आठ बजे जब परिवार के लोग जगे तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई।

इसके बाद जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला गया तो रात दो से तीन बजे के बीच तीन संदिग्ध की गतिविधि सामने आई। पीड़ित की माने तो घर के कमरे से एक सोने की चेन, नथनी, अंगूठियां, एक सोने का लॉकेट, 6 चांदी का बाला, 2 पायल, बिछिया, 20 चांदी के सिक्के और 1.50 लाख रुपये नकद समेत कई अन्य सामान घर से गायब मिले हैं। सदर थानेदार नवलेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने की कवायद की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है।

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