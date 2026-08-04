Muzaffarpur News: दो घरों से लाखों के जेवर व नकदी चोरी

Muzaffarpur News: सरैया के बहिलवारा खोरमपुर गांव में सोमवार की रात चोरों ने दो घरों में लाखों रुपये के आभूषण और नकदी की चोरी की। पीड़ित परिवारों ने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की और डॉग स्क्वायड टीम को बुलाया गया।

Muzaffarpur News: सरैया, हिन्दुस्तान संवाददाता। थाना क्षेत्र के बहिलवारा खोरमपुर गांव में सोमवार की देर रात चोरों ने दो घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण व नकदी की चोरी कर ली। सूचना मिलने पर सरैया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। परिजनों की मांग पर डॉग स्क्वायड टीम को भी बुलाया गया।

पीड़ित परिवारों की शिकायत दोनों पीड़ित परिवारों ने मामले में थाना को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता पूनम देवी, पति रंजीत साह ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि सोमवार रात परिवार के सभी सदस्य घर की छत पर सो रहे थे। इस दौरान चोर मुख्य दरवाजे की ग्रिल का ताला तोड़कर घर में घुस गए और तीन जोड़ी चांदी की पायल, सोने का हनुमानी व दुर्गा जी का लॉकेट, नाक व कान के चार जोड़ी आभूषण, मंगलसूत्र तथा पांच हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गए।

दूसरे पीड़ित का बयान वहीं, दूसरे पीड़ित पंकज साह की पत्नी काजल देवी ने बताया कि उसके पति पुणे में मजदूरी करते हैं। मंगलवार की सुबह वहां जाने के लिए ट्रेन पकड़ने का लेकर वह सोमवार को अपने मायके चली गई। मंगलवार सुबह पड़ोसियों से घर में चोरी की सूचना मिली। घर पहुंचने पर देखा कि चोर छत के रास्ते घर में प्रवेश कर एक जोड़ी चांदी की पायल, मंगलसूत्र, सोने की दो नथ, ढोलना, दो सोने के हनुमानी तथा एक हजार रुपये नकद पर हाथ साफ कर दिया है। थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। डॉग स्क्वायड टीम की भी सहायता ली गई है। आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है।