Muzaffarpur News: नशामुक्त अभियान में शामिल होगा बीआरएबीयू
Muzaffarpur News: देशव्यापी 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' में बीआरएबीयू भी शामिल होगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अगस्त को करेंगे।
Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। देशव्यापी 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' में बीआरएबीयू भी शामिल होगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अगस्त को करेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा 'माई भारत' के तत्वावधान में चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अनुशासित एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।सीनेट हॉल में प्रधानमंत्री के संबोधन के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है, जहां सामूहिक रूप से नशामुक्ति का संकल्प लिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी को इसमें शामिल होने का निर्देश दिया है। अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी अंगीभूत कॉलेजों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।कुलपति
प्रो. दिनेश चंद्र राय ने कहा कि नशाखोरी आज बड़ी चुनौति बन गई है। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र से संकल्प लेने का आग्रह किया और दोहराया कि स्वस्थ मन और शरीर ही प्रगतिशील राष्ट्र की आधारशिला है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।