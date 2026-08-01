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Muzaffarpur News: नशामुक्त अभियान में शामिल होगा बीआरएबीयू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: देशव्यापी 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' में बीआरएबीयू भी शामिल होगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अगस्त को करेंगे।

Muzaffarpur News: नशामुक्त अभियान में शामिल होगा बीआरएबीयू

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। देशव्यापी 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' में बीआरएबीयू भी शामिल होगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अगस्त को करेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा 'माई भारत' के तत्वावधान में चलाए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अनुशासित एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।सीनेट हॉल में प्रधानमंत्री के संबोधन के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है, जहां सामूहिक रूप से नशामुक्ति का संकल्प लिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी को इसमें शामिल होने का निर्देश दिया है। अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी अंगीभूत कॉलेजों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।कुलपति

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प्रो. दिनेश चंद्र राय ने कहा कि नशाखोरी आज बड़ी चुनौति बन गई है। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र से संकल्प लेने का आग्रह किया और दोहराया कि स्वस्थ मन और शरीर ही प्रगतिशील राष्ट्र की आधारशिला है।

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