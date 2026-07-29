Muzaffarpur News: बागमती की पुरानी धारा में डूबे किशोर का शव मिला
Muzaffarpur News: मीनापुर के शीतलपट्टी गांव में बागमती की पुरानी धारा में 14 घंटे बाद एक 14 वर्षीय किशोर मंजेश कुमार का शव मिला। वह दोस्तों के साथ नहाने गया था। ग्रामीणों और नाविक की मदद से शव निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
Muzaffarpur News: मीनापुर। सिवाइपट्टी थाने के शीतलपट्टी गांव में बागमती की पुरानी धारा में डूबे किशोर का बुधवार को 14 घंटे बाद शव मिला। मृतक बेलाहीलच्छी निवासी मुकेश राम का पुत्र मंजेश कुमार (14) था। नाविक और ग्रामीणों की मदद से शव को बागमती की पुरानी धारा से निकाला गया। वह मंगलवार की शाम दोस्तों के साथ नहाने गया था। थानेदार त्रिपुरारी कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।