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Muzaffarpur News: बागमती की पुरानी धारा में डूबे किशोर का शव मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: मीनापुर के शीतलपट्टी गांव में बागमती की पुरानी धारा में 14 घंटे बाद एक 14 वर्षीय किशोर मंजेश कुमार का शव मिला। वह दोस्तों के साथ नहाने गया था। ग्रामीणों और नाविक की मदद से शव निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

Muzaffarpur News: बागमती की पुरानी धारा में डूबे किशोर का शव मिला

Muzaffarpur News: मीनापुर। सिवाइपट्टी थाने के शीतलपट्टी गांव में बागमती की पुरानी धारा में डूबे किशोर का बुधवार को 14 घंटे बाद शव मिला। मृतक बेलाहीलच्छी निवासी मुकेश राम का पुत्र मंजेश कुमार (14) था। नाविक और ग्रामीणों की मदद से शव को बागमती की पुरानी धारा से निकाला गया। वह मंगलवार की शाम दोस्तों के साथ नहाने गया था। थानेदार त्रिपुरारी कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है।

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