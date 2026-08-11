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Muzaffarpur News: स्टंट कर रहे बाइक सवार की ठोकर से घायल महिला ने दम तोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: बोचहां के बुद्धनगरा वार्ड-9 निवासी रामसखी देवी, जो बाइक सवार द्वारा ठोकर मारने से गंभीर रूप से घायल हुई थीं, मंगलवार को मौत हो गई। पति बतहू सहनी ने न्याय की गुहार लगाने के लिए बोचहां थाना में आवेदन दिया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है और आगे की कार्रवाई शुरू की है।

Muzaffarpur News: स्टंट कर रहे बाइक सवार की ठोकर से घायल महिला ने दम तोड़ा

Muzaffarpur News: बोचहां,हिंदुस्तान संवाददाता । पुराने दरभंगा रोड पर बीते शुक्रवार की रात स्टंट कर रहे बाइक सवार की ठोकर से घायल बुद्धनगरा वार्ड-9 निवासी बतहू सहनी की 47 वर्षीया पत्नी रामसखी देवी ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। इस संबंध में बतहू सहनी ने बोचहां थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताया कि शुक्रवार रात करीब आठ बजे रामसखी देवी दरवाजे पर खड़ी थी। इसी दौरान मुजफ्फरपुर से शर्फुद्दीनपुर की ओर जा रहे बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रामसखी देवी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में बाइक सवार तीन युवक भी जख्मी हो गए।

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स्थानीय लोगों की मदद से डायल 112 की पुलिस टीम ने सभी घायलों को एसकेएमसीएच भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान रामसखी देवी की मौत हो गई। थानेदार यशवंत कुमार मिश्रा ने बताया की आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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