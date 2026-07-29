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Muzaffarpur News: घटिया सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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Muzaffarpur News: कटरा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री प्रमोद चौपाल ने बीडीओ को आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने नागवारा में निजी पोखर में सीढ़ीघाट के घटिया निर्माण सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है। बीडीओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Muzaffarpur News: घटिया सामग्री के उपयोग पर रोक लगाने की मांग

Muzaffarpur News: कटरा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला मंत्री प्रमोद चौपाल ने बीडीओ को आवेदन सौंपा है। इसमें नगवारा में निजी पोखर में बन रहे सीढ़ीघाट में घटिया निर्माण सामग्री पर रोक लगाने की मांग की है। कहा है कि नगवारा में निजी पोखर में सरकारी राशि से सीढ़ीघाट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। बीडीओ ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है।

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