Muzaffarpur News: कटरा : बागमती का जलस्तर बढ़ा, पीपा पुल से आवागमन ठप
Muzaffarpur News: कटरा में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बकुची स्थित पीपा पुल पर आवागमन बाधित हो गया है। इससे उत्तर 14 पंचायतों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक जलस्तर में ढाई फीट की वृद्धि हुई है, जिससे कई स्कूलों में पानी घुस गया है।
Muzaffarpur News: कटरा, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बकुची स्थित बागमती पर बने पीपा पुल से आवागमन बाधित हो गया। पीपा पुल के दोनों तरफ एप्रोच पर दो फीट से ऊपर पानी का तेज बहाव हो रहा है। इससे एक बार फिर प्रखंड की उत्तरी 14 पंचायतों का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया। सोमवार देर रात से मंगलवार दोपहर तक करीब ढाई फीट तक बागमती का जलस्तर बढ़ा है। बकुची चौक से कॉलेज तक सड़क पर दो फीट से ऊपर पानी चढ़ने से वाहनों का परिचालन ठप हो गया। नाव के सहारे लोग आर-पार कर रहे हैं।
अचानक बागमती नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि से नए इलाके में पानी प्रवेश करने लगा है। करीब आधा दर्जन सरकारी विद्यालयों के परिसर में पानी घुसने से दूसरे स्कूलों में शिक्षक को भेज दिया गया है।
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