Muzaffarpur News: बाइक फिसलने से युवक जख्मी
Muzaffarpur News: साहेबगंज के हुस्सेपुर दोबंधा गांव में एक बाइक दुर्घटना में 45 वर्षीय राजेंद्र मांझी घायल हो गए। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। राजेंद्र मछली खरीदने के लिए पोखर की ओर जा रहे थे।
Muzaffarpur News: साहेबगंज। गंडक दियारा के हुस्सेपुर दोबंधा गांव में बुधवार को बाइक फिसलने से रामचंद्र मांझी का पुत्र 45 वर्षीय राजेंद्र मांझी जख्मी हो गया। परिजनों ने युवक को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि राजेंद्र बाइक से पोखर पर मछली खरदीने जा रहा था।
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