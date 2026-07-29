Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarpur News: बाइक फिसलने से युवक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
Follow us on Google News
share

Muzaffarpur News: साहेबगंज के हुस्सेपुर दोबंधा गांव में एक बाइक दुर्घटना में 45 वर्षीय राजेंद्र मांझी घायल हो गए। उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। राजेंद्र मछली खरीदने के लिए पोखर की ओर जा रहे थे।

Muzaffarpur News: बाइक फिसलने से युवक जख्मी

Muzaffarpur News: साहेबगंज। गंडक दियारा के हुस्सेपुर दोबंधा गांव में बुधवार को बाइक फिसलने से रामचंद्र मांझी का पुत्र 45 वर्षीय राजेंद्र मांझी जख्मी हो गया। परिजनों ने युवक को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि राजेंद्र बाइक से पोखर पर मछली खरदीने जा रहा था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Latest News Bike Accident Muzaffarpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।